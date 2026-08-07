Serik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 50 gram skunk, hassas terazi ve 6 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında şüpheliye ait ikamette yapılan aramada 1 kilo 50 gram skunk, 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.