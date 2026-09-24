Serik'te taksi, hafif ticari araçla çarpıştı; yaralanan olmadı, beton dubalara çarptı

Antalya'nın Serik ilçesinde kavşakta ticari taksi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Mahalle sakinleri kavşakta sık sık benzer kazaların yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi.

Kaza, Serik ilçesi Orta Mahalle Çopuroğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belek istikametinden gelen M.Y. idaresindeki 07 BUJ 212 plakalı hafif ticari araç, Devlet Hastanesi yönüne dönmek istediği sırada aynı yönde arkasından seyreden M.B.Y. yönetimindeki 07 BZY 252 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

Taksi beton dubalara çarparak kaldırımda durabildi

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ticari taksi, yol kenarındaki beton dubalara çarparak kaldırımda durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"Haftada en az bir iki tane kaza oluyor"

Kaza noktasına yakın bir bölgede yaşayan mahalle sakinlerinden Halil Tunç, aynı kavşakta sık sık kazaların yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi. Tunç, "Bu kazalar sürekli burada oluyor. Haftada hiç olmazsa en az bir iki tane bu kavşaktan dolayı kaza yaşanıyor. Buraya mutlaka ya bir trafik ışığı ya da hız kesici tümsek yapılması gerekiyor. Kavşağa giren sürücüler hızlarını düşürmüyor. Yetkililerden acilen bir çözüm bekliyoruz" dedi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı