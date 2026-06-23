Direksiyon başında rahatsızlanan servis şoförünün kullandığı midibüs direğe çarptı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken sürücüsünün rahatsızlandığı servis midibüsü elektrik direğine çarparak durdu. Sürücü tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de Önder N.'in kullandığı 07 C 82298 plakalı otel servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanması nedeniyle kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Nuray, ambulansla önce Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından ileri tedavi için Antalya'daki bir hastaneye sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşlar, midibüsün yavaş şekilde ilerlediğini, sürücünün bitkin göründüğünü ve kısa süre sonra elektrik direğine çarptığını ifade etti. Kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı