Haberler

Direksiyon başında rahatsızlanan servis şoförünün kullandığı midibüs direğe çarptı

Direksiyon başında rahatsızlanan servis şoförünün kullandığı midibüs direğe çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken sürücüsü rahatsızlanan otel servis midibüsü elektrik direğine çarptı. Sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi devam ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken sürücüsünün rahatsızlandığı servis midibüsü elektrik direğine çarparak durdu. Sürücü tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de Önder N.'in kullandığı 07 C 82298 plakalı otel servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanması nedeniyle kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Nuray, ambulansla önce Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından ileri tedavi için Antalya'daki bir hastaneye sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşlar, midibüsün yavaş şekilde ilerlediğini, sürücünün bitkin göründüğünü ve kısa süre sonra elektrik direğine çarptığını ifade etti. Kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa-Irak maçına damga vuran görüntü

Görüntüyü izleyenler aynı detaya takıldı

Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti

Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti
Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Allah belasını versin

Canlı yayında resmen çıldırdı: Ulan senin...
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
KVKK'dan belediyelere canlı yayın yasağı! Uymayanlara ceza verilecek

KVKK düğmeye bastı! Belediyelerin canlı yayınlarına ceza geliyor
İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı

Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağıyor