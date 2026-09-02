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Serik’te ‘SMA’ iddiasıyla para toplayan şahıs tutuklandı

Serik’te ‘SMA’ iddiasıyla para toplayan şahıs tutuklandı
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Antalya’nın Serik ilçesinde sosyal medya üzerinden çocuğunun SMA hastası olduğunu iddia ederek para toplayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sosyal medya üzerinden çocuğunun SMA hastası olduğunu iddia ederek para toplayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya platformunda yapılan bir paylaşımı incelemeye aldı. Paylaşımda H.A. isimli kişinin, çocuğunun SMA hastası olduğunu belirterek vatandaşlardan maddi yardım istediği ve para gönderilmesi amacıyla IBAN numarası paylaştığı tespit edildi.

Bekar ve çocuğunun olmadığı ortaya çıktı

İddiayı araştıran jandarma ekipleri, söz konusu sosyal medya hesabındaki paylaşımın H.A. tarafından yapıldığını ve paylaşım üzerinden vatandaşlardan para toplandığını belirledi. Yürütülen çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, H.A.'yı düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın bekar ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.

Mahkemece tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yanda yetkililer, sosyal medya üzerinden yapılan yardım çağrılarında vatandaşların para göndermeden önce yardım kampanyasının gerçekliğini ve ilgili hesapların doğruluğunu kontrol etmeleri konusunda dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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