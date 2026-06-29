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Üç tekerli elektrikli motosiklet otomobille çarpıştı: 4 yaralı

Üç tekerli elektrikli motosiklet otomobille çarpıştı: 4 yaralı
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Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile 3 tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile 3 tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi Belpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemal İlkay B. yönetimindeki 33 BEL 178 plakalı otomobil ile Durmuş A.'nın kullandığı 07 CFJ 314 plakalı elektrikli 3 tekerlekli kasalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli motosiklet savrulurken, araçta bulunan sürücü Durmuş A. ile eşi Fatma, çocukları Hanife Ebrar ve Belinay A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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