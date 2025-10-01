Haberler

Serik'te Motosiklet-Kamyon Çarpışması: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Serik'te Motosiklet-Kamyon Çarpışması: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet ve kamyonun çarpıştığı kazada 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Musa Çelik hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletle kamyonun çarpıştığı kazada 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Serik ilçesi Kayaburnu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Çelik (20) idaresindeki 35 AJF 829 plakalı motosikletle sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 CEK 391 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü kamyonun altında kalarak sürüklendi. Sürücü Musa Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çelik'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, bölgede güvenlik tedbiri aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
