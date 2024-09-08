Serik'te Kayıp Genç Kızdan Haber Alınamıyor

Serik'te 3 gün önce evden "Spora gidiyorum" diyerek ayrılarak kayıplara karışan genç kızdan haber alınamıyor. 17 yaşındaki genç kızın annesi gözyaşları içinde kızına seslenerek, "Ben sensiz yaşayamam. Lütfen geri dön" çağrısında bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde "Spora gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Ezo Çamlı'nın annesi, gözyaşları içinde kızına evine geri dönmesi çağrısında bulundu. Kızlarının bulunması için emniyete kayıp ilanı veren aile, 3 gündür kayıp olan Ezo Çamlı'nın son olarak kız arkadaşı ile birlikte Antalya'da görüldüğü öğrenildi. Kızının evden çıkarken "Spora gidiyorum" diye çıktığını ve bir daha geri dönmediğini anlatan anne Kibar Çamlı, "Kızımla evde oturuyorduk. Telefon geldi arkadaşından. Kendisine sorduğumda 'Spora gideceğim' dedi. Daha sonra evden çıktı, bir daha geri dönmedi. Her zaman spora giderdi ama geri gelirdi. Bu kez geri dönmedi" dedi.

Polisleri görünce kaçmışlar

Kızının en son bir arkadaşı ile telefonda görüştüğünü belirten gözü yaşlı anne, "Kızım börekçide çalışıyordu. En son Sude isminde bir arkadaşı ile telefonla konuştuktan sonra bir daha eve dönmedi. Sonra emniyete gidip kayıp başvurusunda bulunduk. Kızım hayatta bir yere gitmezdi. Okula gitse dönüşte hemen eve gelirdi. Daha önce ev de tutmuştu. İşe gidip gelirken. Son olarak Antalya'da alışveriş merkezinde polisleri görünce kaçmışlar. Nerede kalıyorlar bilmiyorum" şeklinde konuştu. Kızına evine dönmesi için çağrıda bulunan anne Kibar, "Kızım ben sensiz yaşayamam. Lütfen evine dön. Neredesin, biz seni çok seviyoruz. O ne derse biz onu yapıyorduk. Kızım sen gelmezsem kendimi öldürürüm" diye gözyaşı döktü. - ANTALYA