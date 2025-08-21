Serik'te Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı
Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda kaçak kazı için kullanılan ekipmanlara da el konuldu. Şahıslar, jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Serik ilçesi Belkıs Mahallesi Karagöl mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren Serik JASAT, KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı timleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 4 kişi kazı çalışmaları sırasında yakalanarak gözaltına alındı.
Ekipler, şüphelilerin yanlarında bulunan 1 adet jeneratör, 2 adet delici matkap, 1 adet fotokapan, 2 adet plastik baret, 1 adet çapa, 1 adet balyoz, 1 adet manille, 1 adet kazma, 1 adet 5 metre seyyar lamba, 1 adet 20 metre ip, 1 adet 50 metre seyyar elektrik kablosu, 7 adet delici matkap ucu, 1 adet 100 metre seyyar elektrikli makaralı kablo, 1 adet pense, 2 adet tornavida, 1 adet 2,5 metre merdiven ve 2 adet kovaya el koydu.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıslar, savcılık talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. - ANTALYA