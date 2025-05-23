Serik'te Gece Yarısı Drift Yarışı Mahalleliyi Uykusuz Bıraktı

Serik'te Gece Yarısı Drift Yarışı Mahalleliyi Uykusuz Bıraktı
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Antalya'nın Serik ilçesinde, kimliği belirsiz bir sürücünün gece yarısı 3 saat boyunca kavşakta drift yapması mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Yüksek sesler nedeniyle uykusuz kalan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi ve önlem alınmasını talep etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir sürücünün gece yarısı saatlerce dirift atması mahalleliyi çileden çıkardı.

Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi Mimar Adil Aydın Caddesi'nde gece yarısı kimliği belirsiz bir sürücü, hafif ticari aracıyla defalarca dirift attı. Sürücü yaklaşık 3 saat boyunca kavşakta drift atınca mahalle sakinleri sesten dolayı uykusuz kaldı. Vatandaşlar, aracın çıkardığı yüksek motor sesi ve tekerlek sesleri nedeniyle uykusuz kaldıklarını, sürücünün saatlerce drift yapmaya devam ettiğini belirttiler.

"Sabah okula, işe gidecek insanlar, hastası olanlar var"

Mahalle sakinlerinden Bülent Altıntaş, "Gece saat 02.00 sıralarında kimliği belirsiz hafif ticari bir araç yaklaşık 3 saat boyunca kavşakta drift yaptı. Bizim çoluk çocuğumuz var. Sabah okula, işe gidecek insanlar, hastası olanlar var. Bu tamamen bir sorumsuzluk. Alkol alıp drift atıyorlar, buna bir önlem alınmalı" ifadelerini kullandı.

Olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde sürücünün kavşakta defalarca drift attığı görüldü. Polis ekipleri, kimliği belirsiz sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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