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Serik'te fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

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Serik Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda aralarında iş adamı ve turizmcilerin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 14 kişi gözaltına alındı. Operasyon 35 adres ve 2 teknede eş zamanlı yapıldı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda aralarında iş adamı ve turizmcilerinde bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 14 kişi gözaltına alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda, Antalya İl Emniyet ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 35 adres ve 2 teknede eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüphelinin il dışında olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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