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Serenay Sarıkaya, Menajer Ayşe Barım Hakkında Soruşturmaya Tanık Olarak İfade Verdi

Serenay Sarıkaya, Menajer Ayşe Barım Hakkında Soruşturmaya Tanık Olarak İfade Verdi
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Oyuncu Serenay Sarıkaya, menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeye geldi. Basın mensuplarının 5 milyon dolar aldığına dair soruları yanıtsız bıraktı.

Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. Serenay Sarıkaya basın mensuplarının 5 milyon dolar para aldığı iddialarına yönelik sorularını yanıtsız bıraktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın 'çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' gibi iddialara ilişkin olduğu öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı.

Sarıkaya tanık sıfatıyla adliyede

Soruşturma çerçevesinde oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Sarıkaya adliyeye vatandaş girişinden girdi. Serenay Sarıkaya basın mensuplarının 5 milyon dolar para aldığı iddialarına yönelik sorusunu yanıtsız bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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