Şereflikoçhisar'da Ev Yolu Üzerinde Ölü Bulundu
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Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Aşır Yiğit (56), evinin yolu üzerinde ölü bulundu. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Şereflikoçhisar ilçesinin Üzengilik Mahallesinde meydana geldi. Üzengilik Mahallesi Muhtarı Kazım Özbek, Aşır Yiğit'i evine giden yol üzerinde hareketsiz yatarken buldu. Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aşır Yiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Aşır Yiğit'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa