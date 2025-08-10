Serdivan'da Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 21 yaşındaki gencin silahla yaralanmasının ardından gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 21 yaşındaki gencin silahla vurulması sonucu yaralandığı olayda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 9 Ağustos'ta saat 05.00 sıralarında Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle silahla vurulan M.Y.A. (21) yaralandı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.N. (26) ve Z.C.T. (26), 2 adet ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 70 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp iş insanı Halit Yukay'dan yeni iz! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

Kayıp iş insanından yeni iz! Kurbağa adamlar görüntüleri servis etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.