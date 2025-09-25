Haberler

Serdivan'da Silahlı Cinayet: İki Tutuklama

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Taha Görkem Deniz'in silahla vurularak öldürülmesi olayına karışan K.Ç. ve A.B. tutuklandı. Olay, husumetli şahısların buluşmasında meydana geldi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir parkta, Taha Görkem Deniz'in silahla vurularak öldürülmesi olayına karıştıkları tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Olay önceki gece 03.00 sıralarında Serdivan ilçesi Aziz Duran Parkı mevkiinde meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında husumet bulunan K.Ç. (20) ile Taha Görkem Deniz (27) telefonda küfürleştikten sonra buluştu. K.Ç. ve yanında gelen A.B. (19) ille Taha Görkem Deniz arasında başlayan tartışmada K.Ç., yanında getirdiği silahla Görkem Deniz'i göğüs bölgesinden vurdu. Deniz, kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hususa ilişkin inceleme başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, bir saatten az bir süre içinde olayı gerçekleştiren K.Ç. ve olaya karışan A.B.'yi suç aletiyle yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen K.Ç. ve A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
