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Ev hapsi kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama: İyi niyetim kullanıldı

Ev hapsi kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama: İyi niyetim kullanıldı
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'Yasa dışı bahse teşvik' soruşturması kapsamında ev hapsi cezası alan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Erbil'in ev hapsi kararı nöbetçi sulh ceza hâkimi tarafından kaldırıldı. Ünlü oyuncudan ilk açıklama geldi.

'Yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla gözaltına alınan ve haklarında ev hapsi kararı verilen şarkıcı Serdar Ortaç ile sunucu Mehmet Ali Erbil'in adli kontrol yükümlülükleri itiraz üzerine nöbetçi sulh ceza hâkimi tarafından kaldırıldı.

"BAŞIMA GELEN KÖTÜ OLAYLARIN SEBEBİ İYİ NİYETİMİN KULLANILMIŞ OLMASI"

Yaşanan gelişme sonrasında Mehmet Ali Erbil'den konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Ünlü şovmen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Hayatım boyunca başıma gelen kötü olayların sebebi hep iyi niyetimin kullanılmış olmasıdır. Nitekim bu son olayda da benzeri bir durum yaşadım. Ben hiçbir zaman kanunlara aykırı bir davranış içine girmedim; girmem de. Hakkımda verilen elektronik kelepçeyle ev hapsi kararı hastalığım sebebiyle beni çok tedirgin etmişti. Acil durumda hastaneye yetişememenin düşüncesi bile çok üzücü. O yüzden bugün bu kararın kaldırılmasına çok sevindim. Yargılama devam ettiği için fazla yorum yapamam ancak. Yüce Türk adaletine güvenim sonsuz. Sadece bu kadarını söyleyebilirim"

Ev hapsi kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama: İyi niyetim kullanıldı

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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