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Bilecik'te Jandarmadan Sera Sahiplerine Yangın Uyarısı

Bilecik'te Jandarmadan Sera Sahiplerine Yangın Uyarısı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekipleri, Küre, Hamitabat ve Yakacık köylerindeki sera sahiplerine yangın riskine karşı bilgilendirme yaptı. Ekipler, seralarda alınması gereken tedbirleri anlatırken, köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek orman yangınlarının önlenmesi ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapılması istendi.

Bilecik'te jandarma ekipleri, sera sahiplerine yangın riskine karşı uyarılarda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre, Hamitabat ve Yakacık köylerinde bulunan sera sahiplerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında, seralarda meydana gelebilecek yangınlara karşı alınması gereken tedbirler anlatılarak vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Jandarma ekipleri ayrıca köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek orman yangınlarının önlenmesine yönelik uyarılarda bulundu. Faaliyet kapsamında dolandırıcılık olaylarında kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilerek, internet ve telefon üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması istendi.

Ekipler, vatandaşlardan şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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