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Şenlikte horon oynadıktan sonra fenalaşan şahıs hayatını kaybetti

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde düzenlenen şenlikte horon oynadıktan sonra dinlenmek üzere oturduğu sandalyede kalp krizi geçiren şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen şenlikte horon oynadıktan sonra dinlenmek üzere oturduğu sandalyede kalp krizi geçiren şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, İlimtepe Mahallesi'ndeki mesire alanında bir dernek tarafından düzenlenen Kadırga Şenlikleri'ne katılan Zekeriya Koçver (58), etkinlikte arkadaşlarıyla horon oynadı. Oyunu tamamladıktan sonra dinlenmek için sandalyeye oturan Koçver, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle duran kalbi yeniden çalıştırılan Koçver, ambulansla Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koçver, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 çocuk babası olan Zekeriya Koçver'in inşaat işleriyle uğraştığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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