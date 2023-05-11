Şener Barut, Sultan Barut'u öldürmek suçlamasıyla yargılandı

İstanbul Çağlayan'da boşanma aşamasında olduğu eşi Sultan Barut'u bıçaklayarak öldüren Şener Barut, ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılandı. Duruşmada sanık ve müşteki avukatlarıyla Sultan Barut'un annesi Neriman Ovaç ve babası Murat Ovaç hazır bulundu.

SİNEM NAZLI DEMİR

İstanbul Çağlayan'da 14 Ocak 2023'te boşanma aşamasında olduğu Sultan Barut'u bıçaklayarak öldüren Şener Barut hakim karşısına çıktı. Sanık duruşmada "Pişmanım, öldürmek amacım yoktu" dedi. Duruşma sonrası açıklama yapan anne Neriman Barut "Bu bir annenin feryadıdır, benim canım yanıyor. Katilin ceza çekmesini istiyorum" dedi. Avukat Nida Baltalı ise "Sultan evliliğinde şiddet mağduru olmuş bir kadındı. Bu şiddete 'Yeter' dediği için katledildi" diye konuştu.

İstanbul Çağlayan'da 14 Ocak 2023'te boşanma aşamasında olduğu eşi Sultan Barut'u bıçaklayarak ölümüne sebep olan tutuklu sanık Şener Barut'un 'kasten öldürme' suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada sanık ve müşteki avukatlarıyla Sultan Barut'un annesi Neriman Ovaç ve babası Murat Ovaç hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına avukat Abdullah Yılmaz da katıldı.

"BIÇAĞI ONU TEHDİT EDERİM DİYE ALMIŞTIM"

Duruşma, sanık Şener Barut'un ifadesi ile başladı. Sanık, Sultan Barut'a boşanma davası açtığını ve bu süreçte çocuklarının kendisinde olduğunu söyledi. Sanık, bir süre sonra "Çocuklarımı özledim" dediği için çocuklarını teslim ettiği Sultan Barut'un kendisiyle iletişimi kopardığını anlattı.

Olay günü Sultan Barut'la birlikte ağabeyinin evine gittiğini belirten sanık, "O sırada benim üstümde bıçak vardı. Bıçakla onu tehdit ederim diye almıştım. Ağabeyim olayları bildiği için bizi eve almak istemedi ve o kapıyı kapattıktan sonra eşim bana hakaret etmeye başladı" ifadelerini kullandı. Kontrolünü kaybettiğini iddia eden sanık "O sırada itiş kakış yaşadık. Bıçağı çıkarttım. Gözümü kapatıp bıçakla bir kez vurdum. Dönüp de bakamadım, kötü bir şey olduğunu biliyordum. Taksiye binip karakola gittim ve teslim oldum. Eşimi yaraladığımı söyledim" dedi.

"27 YAŞINDAKİ KIZIMI GÖMDÜM"

Duruşmada söz alan Sultan Barut'un babası Murat Ovaç, sanığın yalan beyanda bulunduğunu belirtti ve olayın sanığın anlattığından daha farklı olduğunu söyledi. Sanığın ağabeyi Erginç Barut'tan da şikayetçi olduğunu belirten Ovaç, "20 dakika bekledikten sonra kan kaybından ölüyor kızım. Ağabeyi neden evinin orada olan olaya müdahale etmiyor? Ben Erginç Barut'tan da şikayetçiyim. Müdahale etseydi kızım şu an hayattaydı. Sanıktan da şikayetçiyim. 27 yaşındaki kızımı gömdüm. Kızım yüzde elli engelliydi ve öncesinde şiddet de görüyordu. Adalete sığınıyorum" dedi.

Duruşmada tanıklık eden Şener Barut'un ağabeyi Erginç Barut da olay anında evde olduğunu ve olay mahallini görünce ambulansı aradığını söyledi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına davayı üstlenen Murat ve Neriman Ovaç'ın avukatları Nida Baltalı ve Begüm Osma da tanığın ifadelerine katılmadıklarını ve çelişkili ifade verdiğini belirttiler. Avukat Abdullah Yılmaz da tanığın yanlı ifade verdiğini savundu.

MAHKEME BAŞKANI DURUŞMAYI 13 TEMMUZ'A ERTELEDİ

Savcı, Sultan Barut'un cep telefonunun bilirkişiye gönderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık avukatı da Şener Barut'un tutukluluk halinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme başkanı, Sultan Barut'un varsa cep telefonunun incelenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.

"ANNELER SESİME KULAK VERSİN"

Sultan Barut'un anne ve babasıyla ailenin avukatları duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yaptı. Avukat Nida Baltalı, "Sultan geçimini kendi sağlamaya çalışan ve evliliğinde şiddet mağduru olmuş bir kadındı. Bu şiddete 'yeter' dediği için katledildi. Şener Barut da her kadın katili gibi cinayeti anlatırken yalanlara başvurdu, pişmanlık ifadesi göstermedi. En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Açıklamada konuşan anne Neriman Barut da özellikle annelerin kendisini anlaması gerektiğini ifade ederek "Anneler benim sesimi duysun ve bana kulak versin. Benim canım yanıyor, katilin ceza çekmesini istiyorum. Kızım boşanmak istiyordu. Böyle mi olması lazımdı? Bir annenin feryadıdır bu" diye konuştu.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayın gerçekleştiği gün Şener Barut'un boşanma aşamasında olduğu Sultan Barut'u bıçakla yaraladığı ve Sultan Barut'un bu yaralama sonucu hayatını kaybettiği, sanığın bıçağı temin etmesinin eşini öldürmek kastıyla yapıldığı ve bu nedenle eşini tasarlayarak öldürdüğü belirtilerek "tasarlayarak öldürme" suçundan yargılanması talep edildi.