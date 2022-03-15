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Semira Arslan'ın kocası adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Semira Arslan'ın kocası adliyeye sevk edildi

Hatay'da 2017 yılında kaybolan ve 2019 yılında cesedi su kuyusunda bulunan Semira Arslan'ın (17) ölümüyle ilgili gözaltına alınan dini nikahlı kocası adliyeye sevk edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'da 2017 yılında kaybolan ve 2019 yılında cesedi su kuyusunda bulunan Semira Arslan'ın (17) ölümüyle ilgili gözaltına alınan dini nikahlı kocası adliyeye sevk edildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 2019 yılında su kuyusunda cansız bedeni bulunan Semira Arslan'ın (17) ölümüyle ilgili Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan 6 kişiden biri olan dini nikahlı eşi İbrahim D. (38) jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İbrahim D.'nin 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Başsavcılığın talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün gözaltına alınan genç kızın akrabası olan 5 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - HATAY

Semira Arslan'ın kocası adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altınözü, Hisarcık, Hatay, su, 3. Sayfa, Haberler

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