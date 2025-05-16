Selman Rüşdi'ye Saldıran Hadi Matar 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Selman Rüşdi'ye Saldıran Hadi Matar 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
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Hindistan doğumlu İngiliz-Amerikalı yazar Selman Rüşdi'ye 2022 yılında bıçaklı saldırı düzenleyen Hadi Matar, cinayete teşebbüs suçundan 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Matar'ın cezası, olay sırasında Rüşdi'yle birlikte yaralanan moderatör Ralph Henry Reese için de 7 yıl hapis cezası da içeriyor.

Hindistan doğumlu İngiliz-Amerikalı ünlü yazar Selman Rüşdi'ye 2022 yılında bıçaklı saldırı düzenleyen 27 yaşındaki Hadi Matar, cinayete teşebbüs suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hindistan doğumlu İngiliz-Amerikalı yazar Selman Rüşdi'ye 2022 yılında New York'ta bir konferansta bıçaklı saldırı düzenleyen 27 yaşındaki Hadi Matar'ın cezası belli oldu. Rüşdi'yi bıçaklayan ve kısmen kör eden Matar, cinayete teşebbüs suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Matar ayrıca, Rüşdi'nin konuşmasında sahnede bulunan moderatör Ralph Henry Reese'i yaralamaktan dolayı da 7 yıl hapis aldı.

"Saldırıyı orada bulunan bin 400 kişiye en büyük zararı verecek şekilde tasarladı"

Chautauqua Bölge Savcısı Jason Schmidt, her iki cezanın aynı anda (eş zamanlı) infaz edileceğini, çünkü her iki mağdurun da aynı olayda yaralandığını bildirdi. Schmidt, "Bu saldırıyı sadece Rüşdi'nin değil, bu topluluğa, orada bulunan bin 400 kişiye en büyük zararı verecek şekilde tasarladı" diyerek Matar'ın bu maksimum cezayı "hakkettiğini" vurguladı.

"Selman Rüşdi başkalarına saygısızlık etmek istiyor"

Kamu avukatı Nathaniel Barone ise, Matar'ın daha önce herhangi bir sabıkasının olmadığını ve savcıların, etkinlikteki seyircilerin de mağdur sayılması gerektiği yönündeki iddiasına karşı çıktığını söyledi. Barone, "O günden bu yana, son birkaç yıldır bu dava uluslararası bir medya gösterisine dönüştü. Matar için en başından beri hiçbir zaman masumiyet karinesi söz konusu olmadı" şeklinde konuştu.

Matar cezası açıklanmadan önce mahkemede, "Selman Rüşdi başkalarına saygısızlık etmek istiyor. Zorbalık yapmak istiyor, başkalarına zorbalık etmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Matar, Rüşdi'yi 15 kez bıçaklamıştı

Ünlü yazar Selman Rüşdi, 12 Ağustos 2022'de New York eyaletinin Chautauqua kentindeki bir edebi etkinlik sırasında sahnedeyken Hadi Matar tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Matar, Şubat ayında cinayete teşebbüs ve saldırı suçlarından mahkum edilmişti. İki hafta süren dava boyunca Rüşdi, sahnedeyken bir adamın hızla kendisine doğru koştuğunu gördüğünü belirtmişti. Hadi Matar, Rüşdi'yi yanağı, göğsü, gözü, boynu ve uyluğu dahil olmak üzere toplam 15 kez bıçaklamıştı. Rüşdi, yaşadıklarını ve uzun iyileşme sürecini "Bıçak: Bir Cinayete Teşebbüsün Ardından Meditasyonlar" adlı kitabında detaylı bir şekilde anlatmıştı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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