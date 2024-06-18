Selendi'deki yangına düğünde olan vatandaşlar ve belediye başkanı müdahale etti

Manisa'nın Selendi ilçesinde kırsal alanda çıkan yangına o esnada düğünde olan vatandaşlar ve belediye başkanı müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Yangın Manisa'nın Selendi ilçesi Kayranlar Mahallesi'ndeki kırsal alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, mahallede düğün yapan vatandaşlar mahalleye yakın kırsal alanda çıkan yangını fark ederek düğünü bırakıp yangın bölgesine akın etti.

BELEDİYE BAŞKANI DA YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Düğüne katılan Selendi Belediye Başkanı Murat Daban da ceketini çıkararak vatandaşlarla birlikte yangına müdahale etti. Mahallelinin yoğun çabasıyla söndürülen yangında 5 hektarlık alan zarar gördü. Yangın sonrası itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları da tamamlanırken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.