Haberler

Selendi'de Esnaf ve Eski Siyasetçi Mehmet Dündar Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Selendi'de Esnaf ve Eski Siyasetçi Mehmet Dündar Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Selendi ilçesinde, 60 yaşındaki esnaf ve eski siyasetçi Mehmet Dündar, direksiyon başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Dündar'ın ani ölümü ilçede büyük üzüntü yarattı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde sevilen esnaf ve siyasetçilerinden Mehmet Dündar, direksiyon başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şehirlioğlu Mahallesi yakınlarında aracıyla seyir halinde olan 60 yaşındaki Dündar, aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Dündar'a ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı. Selendi İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz adam, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Uzun yıllar Selendi'de esnaflık yapan Mehmet Dündar, Refahyol hükümeti döneminde Refah Partisi Selendi İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuş, 2004-2008 yılları arasında ise AK Parti'den il genel meclisi üyeliği yapmıştı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Dündar'ın ani vefatı ilçede büyük üzüntüye yol açtı. Dündar'ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Çarşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Gürsel Tekin'den bomba sözler: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor

Kayyum Gürsel Tekin, sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nu ateşe attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.