Selendi'de Esnaf ve Eski Siyasetçi Mehmet Dündar Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Selendi ilçesinde sevilen esnaf ve siyasetçilerinden Mehmet Dündar, direksiyon başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şehirlioğlu Mahallesi yakınlarında aracıyla seyir halinde olan 60 yaşındaki Dündar, aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Dündar'a ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı. Selendi İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz adam, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Uzun yıllar Selendi'de esnaflık yapan Mehmet Dündar, Refahyol hükümeti döneminde Refah Partisi Selendi İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuş, 2004-2008 yılları arasında ise AK Parti'den il genel meclisi üyeliği yapmıştı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Dündar'ın ani vefatı ilçede büyük üzüntüye yol açtı. Dündar'ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Çarşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi. - MANİSA