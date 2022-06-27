Son Dakika | Selde mahsur kalan bedensel engelli vatandaş helikopterle kurtarıldı Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çayın taşması nedeniyle mahsur kalan engelli vatandaş helikopterle kurtarıldı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çayın taşması nedeniyle mahsur kalan engelli vatandaş helikopterle kurtarıldı. Bozkurt'un İlişi köyünde Zarbana Çayı'nın taşması neticesinde yaklaşık 40 hanede mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Bedensel engelli bir vatandaş da Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle kurtarıldı. Vatandaşın kurtarılma anları kameralara yansıdı. (Özgür Kaya - Vedat Yunus İkizoğlu/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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