Sele kapılan 1,5 yaşındaki Zeynep'in cansız bedenine ulaşıldı! Can kaybı 20'ye yükseldi

15 Mart tarihinde Adıyaman'ın Tut ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 2 aylık hamile olan hemşire annesi Fatma Tekdal ile birlikte akıntıya kapılan ve 6 gün boyunca polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranan 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'dan acı haber geldi.

HES KANALINDA BULUNDU

Zeynep'in cansız bedeni, Boyundere köyü yakınlarında bir HES kanalında bulundu. Polis dalgıç ekipleri tarafından kanal içerisinde bulunan Zeynep Zümra Tekdal'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Şanlıurfa ve Adıyaman'da hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

2 AYLIK ANNESİNİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Cansız bedenine ulaşılan Zeynep Zümra Tekdal'ın 2 aylık hamile olan hemşire annesi Fatma Tekdal da cansız bedenine sabah saatlerinde su kanalı içerisinde bulunmuş ve cenazesi hastane morguna kaldırılmıştı.

SELE KAPILAN TIR ŞOFÖRÜ DE ARANIYOR

Öte yandan Şanlıurfa-Bozova yolunda sel sularına kapılan ve en son gördüğü manzarayı cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medya hesabından paylaşan tır şoförü Emin Ergün'ü, bölgede arama çalışmaları sürdürülüyor. Atatürk Barajı yakınındaki Yalıntaş Mahallesi'nde jandarma ve su altı dalgıç ekipleri, botlarla aramalarına devam ediyor. Aramalarda sel sularında savrulan tırın parçalarına ulaşıldığı belirtildi.