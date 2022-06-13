Sel sonrası çalıştığı dükkanda elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin toprağa verildi - Sel sonrası çalıştığı dükkanda elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin toprağa verildi Başkentte yaşanan sel felaketinde çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Muhammet Şahin toprağa verildi. - Sel sonrası çalıştığı dükkanda elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin toprağa verildi ANKARA - Başkentte yaşanan sel felaketinde çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Muhammet Şahin toprağa verildi. Ankara'nın Akyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağmur yağışı sonrası birçok yer sular altında kaldı. İlçede bulunan bir fırının imalathanesinde çalışan Muhammet Şahin (21), sel sonrası dükkanda oluşan hasar sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Şahin, ikindi namazını müteakip Seyyid Burhaneddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Akyurt Mezarlığı'na defnedildi. Askerlik görevini yeni yerine getiren Şahin'in cenazesine, babası Faruk Şahin, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, çok sayıda akrabası katıldı. İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - 3. Sayfa Muhammet Şahin Ankara 3. Sayfa Haberler

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