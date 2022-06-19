Sel nedeniyle kapanan Ankara-Afyonkarahisar Karayolu 3 saatte açılabildi

Afyonkarahisar'da dün gece meydana gelen sel nedeniyle kapanan Ankara-Afyonkarahisar karayolu 3 saatlik bir çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Çalışlar köyünde meydana gelen dolu ve sağanak yağmur nedeniyle sel suları Ankara yolunu trafiğe tamamen kapattı. Kilometrelerce uzunlukta oluşan araç kuyrukları nedeniyle binlerce araç 3 saat mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve Karayolları ekipleri iş makineleri bir metreyi geçen su birikintisini tahliye etmeye çalıştı. Daha sonra tırların ve kamyonetlerin geçişine izin verilirken, otomobiller için ise karşı şerit trafiğe açılarak kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlandı. AFAD Müdürü Mehmet Buldan, bölgedeki çalışmaları bizzat koordine ederken, karayollarının iş makineleri ise geçici menfezler açarak sel sularını tahliye etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa