Sel nedeniyle kapanan Ankara-Afyonkarahisar Karayolu 3 saatte açılabildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sel nedeniyle kapanan Ankara-Afyonkarahisar Karayolu 3 saatte açılabildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sel nedeniyle kapanan Ankara-Afyonkarahisar Karayolu 3 saatte açılabildi

Afyonkarahisar'da dün gece meydana gelen sel nedeniyle kapanan Ankara-Afyonkarahisar karayolu 3 saatlik bir çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

Afyonkarahisar'da dün gece meydana gelen sel nedeniyle kapanan Ankara-Afyonkarahisar karayolu 3 saatlik bir çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Çalışlar köyünde meydana gelen dolu ve sağanak yağmur nedeniyle sel suları Ankara yolunu trafiğe tamamen kapattı. Kilometrelerce uzunlukta oluşan araç kuyrukları nedeniyle binlerce araç 3 saat mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve Karayolları ekipleri iş makineleri bir metreyi geçen su birikintisini tahliye etmeye çalıştı. Daha sonra tırların ve kamyonetlerin geçişine izin verilirken, otomobiller için ise karşı şerit trafiğe açılarak kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlandı. AFAD Müdürü Mehmet Buldan, bölgedeki çalışmaları bizzat koordine ederken, karayollarının iş makineleri ise geçici menfezler açarak sel sularını tahliye etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Tragger Ankara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title