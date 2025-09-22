Haberler

Sel Felaketi Sonrası Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, sel nedeniyle ilkel teleferiği zarar gören H.M. 3 gün boyunca evinde mahsur kaldı. Arama kurtarma ekipleri, kadının yardım çağrısı üzerine harekete geçerek başarılı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kullandığı ilkel teleferik selde zarar görünce evinde 3 gün boyunca mahsur kalan kadın, Ardeşen Araf Arama Kurtarma (ARAF) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavak Mahallesi'nde H.M. isimli kadının evine ulaşım sağladığı ilkel teleferik sel nedeniyle zarar gördü. Daha önce de araç yolu bulunmadığı için teleferikle evine gidip gelen H.M, teleferiğin sel sularına kapılması nedeniyle 3 gün evinde mahsur kaldı. Üçüncü gün Ardeşen Araf Arama Kurtarma (ARAF) ekiplerine ulaşan kadın yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen arama kurtarma ekipleri bölgeye giderek, dereden karşıya iple erişim sağladı. H.M., başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Araf Arama Kurtarma Başkanı Murat Kutanis, "Bölgemizde meydana gelen sel felaketinin ardından birçok vatandaşımız mağduriyet yaşadı. Kavak Mahallesi'nde mahsur kalan vatandaşımızın yardım çağrısı üzerine ekiplerimiz derhal harekete geçti. Araç yolu olmadığı için daha önce evine yalnızca teleferikle ulaşım sağlayabilen vatandaşımız, teleferiğin sel sularına kapılmasıyla 3 gün boyunca evinde mahsur kaldı. Zorlu arazi şartlarına rağmen yürütülen çalışmalar sonucunda vatandaşımızı güvenli bir şekilde kurtardık. Arama kurtarma faaliyetlerimiz afetin etkilediği tüm bölgelerde kesintisiz devam ediyor. Halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
