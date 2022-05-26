Şehrin göbeğinden motosikleti çaldılar - Haberler

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Şehrin göbeğinden motosikleti çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şehrin göbeğinden motosikleti çaldılar

Eskişehir'de şehir merkezinde motosikleti çalan hırsızlar an ve an kameralara yansıdı.

Eskişehir'de şehir merkezinde motosikleti çalan hırsızlar an ve an kameralara yansıdı.

22 Mayıs tarihinde sabah saat 04.45-05.15 arasında çalınan 26 AEC 194 plakalı motosiklet şüphelileri polis tarafından aranıyor.

Deliklitaş Mahallesi Gülcemal Sokak üzerinde bulunan bir motosikleti çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kısa sürede motosikleti kilidini açmayı başaran hırsızların kaldırımdan indirerek götürmesi an ve an kaydedildi. Olay üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, Mayıs, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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