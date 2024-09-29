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Drift Atan Şahsa 32 Bin TL Ceza

Drift Atan Şahsa 32 Bin TL Ceza
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde gece vakti kavşakta drift atan sürücü polisten kaçamadı. S.B. isimli şahsa 60 gün süreyle sürücü belgesi geri alındı ve 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde gece vakti otomobili ile kavşakta drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıs polisten kaçamadı. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan şahsa 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı.

Erenler ilçesi Şehit İlhan Aras Caddesi üzerinde bulunan kavşakta dün akşam 19.30 sıralarında bir otomobil drift attı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerin ardından harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde otomobilin plakası kısa sürede tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren S.B., drift attığı 54 DD 328 plakalı BMW marka otomobil ile yakalandı. 60 gün süreyle sürücü belgesi geri alınan şahsa 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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