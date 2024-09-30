Şehit Polis Memurunun Annesi Döndü Kundakçı Hayatını Kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan şehit polis memuru İbrahim Kundakçı'nın 110 yaşındaki annesi Döndü Kundakçı hayatını kaybetti.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu sırada 22 Mart 1992 tarihinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan polis memuru İbrahim Kundakçı'nın 110 yaşındaki annesi Döndü Kundakçı, yaşadığı Kadirli ilçesinde hayatını kaybetti. Kadirli ilçesinde bir mahalleye adı verilen şehit polisin annesi Döndü Kundakçı'nın cenazesi, Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, İlçe Emniyet Müdürü ve aile yakınları katıldı. - OSMANİYE