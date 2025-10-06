Şehit polis dualarla anıldı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken, 6 Ekim 1986 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Salih Ersin, şehadetinin 39. yılında Samsun'un Bafra ilçesi Sarıkaya Mahallesi'ndeki kabri başında dualarla anıldı.

Anma programında, Emirefendi Mahallesi Ensar Mescidi İmamı İsmail Yılmaz ile Külünkler Camii İmamı Mücahit Büyükbaş tarafından Yasin-i Şerif okunarak dualar edildi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Samsun Şube Başkanı Mümine Ersin, aynı zamanda şehit eşi olarak duygulu anlar yaşadı. Katılımcılar, şehit polisi rahmet, minnet ve dualarla yad etti.

Anma programına, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Binali Kürt, Yakakent İlçe Emniyet Müdürü Murat Tan, Bafra İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muzaffer Şahin, jandarma ve emniyet personeli, şehit aileleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. - SAMSUN