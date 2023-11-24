Şehit polis Arda Can şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı

Şehit polis memuru Arda Can, ismi verilen okulda şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı.

İlk mesleği öğretmenlik olan ve öğretmenliği bırakarak polis olan Arda Can, görev başında ters yönde gelen bir aracın çarpması ile 24 Kasım 2017'de Adana'da şehit oldu. 24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle şehit Can, isminin verildiği okulda ailesi, öğrencileri ve öğretmen eşinin katılımı ile dualarla anıldı.

Programa Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, siyasi parti temsilcileri, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Sümmani Göktaş, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğlu, şehit aileleri ve şehit Arda Can'ın eşi, ailesi, öğrencileri ve öğretmenler katıldı.

Programda şehit polis memurunun öğretmen olduğu dönemde öğrencisi olan Bedirhan Tilki, Can'ın iyi ve anlayışlı bir öğretmen olduğunu ifade ederek, şehidin eşi öğretmen Derya Can'a çiçek takdim etti.

Şehit Can'ın öğretmeni Oğuz Şengel ise öğrencisi ile gurur duyduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından şehidin ailesine çiçek ve plaket takdim edilirken, şehidin eşi ve ailesi duygu dolu anlar yaşadı.

Şehit polis memuru Arda Can'ın babası Serdar Can, oğlunun görevi başındayken şube müdürü olan Osman Garip'e sarılarak ağladı. Şehidin ailesi duygu dolu anlar yaşarken, Kozan Kaymakamı şehidin eşine hatıra takdiminde bulundu. Okunan duaların ardından program sona erdi. - ADANA