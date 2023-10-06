Şehit özel harekat polisinin naaşı memleketine uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekat sahasındaki üs bölgesine BTÖ mensupları tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan özel harekat polisi Hüseyin Şimşek'in naaşı, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Fırat Kalkanı Harekat sahasındaki üs bölgesine BTÖ mensupları tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan özel harekat polisi Hüseyin Şimşek'in naaşı, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı. Şehidin naaşını, silah arkadaşları özel harekat polisleri tekbirlerle omuzlayarak askeri uçağa taşıdı.

Dün akşam saatlerinde, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde bulunan Tel Rıfat yakınlardaki Dabık Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensupları tarafından 3 adet ÇNRA saldırısı düzenlendi. Hain saldırı sonucu üs bölgesinde görevli 4 Özel Harekat Polisi ile 2 Topçu Uzman Çavuş yaralandı.

Ağır yaralanan özel harekat polisi şehit oldu

Ağır yaralı olarak Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan özel harekat kıdemli başpolis Hüseyin Şimşek (49), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Hüseyin Şimşek'in naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Hüseyin Şimşek'in naaşı, öğle saatlerinden sonra Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere askeri uçakla İzmir'e gönderildi. Şehidin naaşını, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın okuduğu duanın ardından silah arkadaşları tarafından tekbirler eşliğinde omuzlanarak askeri uçağa taşıdı.

Törene şehidin yeğeni Said Yumru ile Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, 2.Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehidin silah arkadaşları ve kent protokolü katıldı. - GAZİANTEP