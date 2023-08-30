Şehit Buğra Çalgay son yolculuğuna uğurlanıyor

Pençe Kilit Operasyonu'nda askeri aracın devrilmesi neticesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın naaşı uçakla Merzifon Havaalanı'na, buradan da karayoluyla Çorum'a getirildi. Şehit Çalgay'ın cenazesi eşinin Buharaevler Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirilerek helallik alındı. Helallik alınması sırasında gözyaşları sel oldu. Eşi Esmanur Çalgay şehidin cenaze aracındaki tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Helallik alınması sırasında şehidin 2 yaşındaki oğlu Mehmet Kaan'da her şeyden habersiz olup bitenleri meraklı gözlerle izledi.

Şehidin cenazesi daha sonra askeri törenin yapılacağı Akşemsettin Camii'ne götürüldü. - ÇORUM