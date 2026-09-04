Haberler

Şehit Jandarma Er Fayik Alkan'ın Babasına Vefa Ziyareti

Şehit Jandarma Er Fayik Alkan'ın Babasına Vefa Ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 1994 yılında Siirt Eruh'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan J. Er Fayik Alkan'ın babası Selim Alkan, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından ziyaret edildi. Baba Alkan, jandarma ekiplerini görünce duygu dolu anlar yaşarken, kendisine herhangi bir talebi olup olmadığı soruldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 09 Kasım 1994 yılında Girtepe bölgesinde şehit düşen J. Er Fayik Alkan'ın babasını vefa ziyareti gerçekleştirildi.

J. Er Fayik Alkan 09 Kasım 1994 yılında Siirt ili Eruh ilçe Jandarma Komutanlığı bağlı Dağdöşü Jandarma Karakolu emrinde iken görev esnası Girtepe bölgesinde bulunan Dağdöşü Jandarma Karakolunun emniyeti için pusu timine bölücü PKK'lı teröristler tarafından hain saldırısında çıkan çatışmada kahramanca çarpışarak şehit olmuştu. Şehidin Bozüyük'te bulunan baba evine Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından ziyaret edildi. Baba Selim Alkan karşısında jandarma personelleri görünce duygu dolu anlar yaşarken, şehidimizin babasına herhangi bir talebi olup olmadığı soruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete daha el konuldu

Süleymancıların 5 şirketine el konuldu! Ünlü iş insanına gözaltı
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü

Aracında öylece kalakaldı! Şehrin ortasında korkunç olay
Lamine Yamal sevgilisiyle Paris'te! Daha fazla saklanmadılar

Daha fazla saklanmadılar!

Ukrayna'da telefon fiyatına satılan evler kapış kapış gitti

96 bin TL'ye satılan evler kapış kapış gitti! Köyde boş yer kalmadı
Fistan giyip 300 erkeğin karşısına çıktı! Kadın çiftçi gözlerinin içine baka baka böyle haykırdı

Kadın çiftçi 300 erkeğin gözünün içine baka baka böyle haykırdı
Onuachu Trabzon'a döndü! Havalimanında gördüklerine inanamadı

Şehre döndü! Havalimanında gördüklerine inanamadı
Trump'tan 47 yıl sonra bir ilk! Beyaz Saray'da Hasidik Yahudi dini liderlerini ağırladı

Beyaz Saray'da tarihi kare! 47 yıl sonra bir ilk yaşandı
Tel Aviv'in uykularını kaçıran senaryo! Suriye de Mekke İttifakı'na katılabilir

Netanyahu'yu titreten senaryo: En büyük kazanan Türkiye olabilir