Şehit babasına bu yapılır mı! Otobüs şoförü haddini aştı

Şehit babasına bu yapılır mı! Otobüs şoförü haddini aştı
Şehit babasına bu yapılır mı! Otobüs şoförü haddini aştı
Sivas'ta özel halk otobüsü şoförü, yasal hakkını kullanarak otobüse ücretsiz binen şehit babasına "dilenci" diye hararet edip darbetmeye kalktı. İşten çıkartılan sürücüye ayrıca para cezası uygulandı.

Sivas kent merkezinde Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde aralarında şehit babası K.D.K'nın da bulunduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan sürücü, 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde yolcuların tepkisiyle karşılaştı.

YOLCULARI DÖVMEYE KALKTI

Yolcuların üzerine yürüyen sürücü, şehit babası K.D.K'ya da yasal hakkını kullanıp otobüse ücretsiz bindiği için "dilenci" diyerek hakaret edip, darbetmeye kalktı. Yaşananlar diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

"ŞEHİT YAKININA EDİL UZATMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci, olayı kınayarak, "Şehitlerimizin kanıyla var olmuş bu topraklarda, onların babalarına, annelerine, eşlerine ya da evlatlarına el kaldırmak, dil uzatmak hiç kimsenin haddine değildir" ifadelerini kullandı.

"EN SERT ŞEKİLDE KARŞILIK BULACAKTIR"

Deveci, benzer olaylara bugüne kadar sabırla yaklaştıklarını ancak bu olayın bardağı taşırdığını belirterek, "Bundan böyle şehit ve gazi ailelerimize yönelik her türlü saygısızlık, hakaret veya hadsizlik, kimden gelirse gelsin en sert şekilde karşılık bulacaktır. Böyle bir davranışta bulunan herkes, karşısında yalnızca bir derneği değil, bütün bir milletin vicdanını bulacaktır" dedi.

"KAHRAMANLARIN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Olayın ardından ilgili kurumlarla görüşüldüğünü belirten Deveci, şehit babasının hakkını savunmak ve adaletin sağlanması için gerekli girişimlerin yapıldığını ifade etti. Deveci, "Şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin onuruna uzanan her el, milletimizin ortak vicdanı ve iradesiyle karşılık bulacaktır. Bizler, bu vatan için canını feda eden kahramanların emanetlerine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İŞ AKDİ FESHEDİLİP PARA CEZASI YAZILDI

Görüşmeler sonucunda otobüs şoförü hakkında idari işlem başlatıldığı, iş akdinin feshedildiği ve idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
