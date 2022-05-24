Şehit ateşi Malatya'ya düştü - Haberler

Şehit ateşi Malatya'ya düştü

MALATYA - Kuzey Irak'ta terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 3 askerden biri olan Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin acı haberi ailesine ulaştı.

Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu. Şehit askerlerden biri olan 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin acı haberi memleketi Malatya'da baba ocağına ulaştı. Askeri yetkililer tarafından verilen haberin ardından sevenleri gözyaşlarına boğulurken, şehidin bekar olduğu öğrenildi.

Şehidin babası Cevat ve annesi Aynur Tekedereli çocuklarının şahadet haberi ile birlikte yıkılırken, şehidin baba ocağının bulunduğu Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'ndeki ev de Türk bayrakları ile donatıldı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin de taziye evine gelerek şehidin babası Cevat Tekedereli'ye başsağlığı dileklerini iletti. Şehidin babası bu sırada Vali Şahin'e sarılarak ağladı.

Şehidin naaşının işlemlerinin ardından Malatya'ya getirileceği ve yarın düzenlenecek askeri törenle defnedileceği öğrenildi.