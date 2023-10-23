Şehit astsubay Hasan Bozkurt'un adı verilen 82 uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen adli arama faaliyetinde meydana gelen silahlı çatışma sonucu 20 Eylül tarihinde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'un adı verilen 82 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen adli arama faaliyetinde meydana gelen silahlı çatışma sonucu 20 Eylül tarihinde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'un adı verilen 82 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan baskınlarda, 89 şüpheli ile yakalama emri bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt Operasyonları çerçevesinde ikametlerde, hassas burunlu narkotik köpeklerle yapılan aramalarda. 5 kilo 269 gram kubar ve toz esrar, 137 sentetik, narkotik, psikotrop hap, 490 kök Hint keneviri, 3 kenevir yetiştirme amacıyla kullanılan iklimlendirme cihazı, 39 gram eroin, 28 gram sentetik kannabinoid, bonzai, 24 gram metamfetamin ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, 6 adet tabanca, 174 adet tabanca fişeği, 15 adet av tüfeği, 148 adet 12 kalibre çapında av tüfeği fişeği, 5730 paket kaçak sigara, 66 adet kaçak elektronik sigara, 66 bıçak ve kılıç, 4 plakasız şasesi kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Yapılan 82 ayrı uyuşturucu operasyonunda 89 şüpheli şahıs ve narkotik suçlarından haklarında yakalama emri bulunan 6 şahıs yakalanarak gerekli adli işlem başlatıldı. Ayrıca 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma' suçundan 8 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Osmaniye Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - OSMANİYE