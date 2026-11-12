Şehit askerlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı

Şehit askerlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, Adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, Adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğramış, 4 asker şehit olmuştu.
Olay yerinde ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından şehitlerin cenazeleri, cenaze aracıyla Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı