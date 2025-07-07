Şehit askerden geriye yürekleri dağlayan bu görüntü kaldı

Şehit askerden geriye yürekleri dağlayan bu görüntü kaldı
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Şehit askerden geriye yürekleri dağlayan bu görüntü kaldı
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Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada metan gazından zehirlenerek şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'den geriye kalan görüntü yürekleri dağladı. Görüntülerde Yeşildemir'in asker arkadaşlarıyla birlikte yürürken gülümsediği anlar yer alıyor.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe'deki bir mağarada 2022'de şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arayan çok sayıda askerimiz metan gazına maruz kaldı.

MSB KAHREDEN HABERİ VERDİ

Dün akşam zehirlenen 5 askerimiz şehit olurken Milli Savunma Bakanlığı bu sabah kahreden haberi vererek metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

YÜREKLERİ DAĞLAYAN GÖRÜNTÜ

MSB'nin duyurduğu haber herkesi kahrederken metan gazından etkilenerek şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'den geriye kalan bir görüntü de izleyen herkesin yüreklerini dağladı.

Cep telefonuyla kaydedildiği anlaşılan görüntülerde Yeşildemir'in asker arkadaşlarıyla birlikte yürürken gülümsediği görülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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