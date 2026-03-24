Şehit Açay'ın naaşı memleketine uğurlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın naaşı memleketi Hatay'a uğurlandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi yapan askeri araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit düştü. Şehit Açay için Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Açay'ın Türk bayrağına sarılı naaşının katafalka konulduğu törende, şehidin öz geçmişinin okunması sonrası dua edildi. Askeri tören mangasınca omuzlara alınan şehit Açay'ın naaşı, daha sonra askeri uçağa konularak baba ocağı Hatay'a gönderildi. Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay 23 yaşında ve bekardı.

Uğurlama törenine; Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Iğdır Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, askeri erkan ve kurum amirleri katıldı.

Aynı kazada şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel için de resmi uğurlama töreni yarın Iğdır'da gerçekleştirilecek. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
