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Giresunlu Şehit Ahmet Köroğlu'nun Naaşı Memleketine Getirildi

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Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Giresunlu Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun naaşı, memleketi Giresun'un Görele ilçesine getirildi. Şehidi, Giresun'un Görele ilçesinde binlerce kişi karşıladı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun yarın Görele Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlenecek askeri törenin ardından ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Giresunlu Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun naaşı, memleketi Giresun'un Görele ilçesine getirildi. Şehidi, Giresun'un Görele ilçesinde binlerce kişi karşıladı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (31) şehit oldu. Şehit Ahmet Köroğlu'nun cenazesi askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanına getirildi, buradan da karayolu ile memleketi Giresun'un Görele ilçesine ulaştı. Şehidin naaşı

babası Şerif Ali, annesi Fatma Köroğlu, kız kardeşleriyle beraber binlerce vatandaş tarafından karşıladı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun yarın Görele Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlenecek askeri törenin ardından ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlanacak. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ahmet Köroğlu Giresun Güvenlik Terör 3.Sayfa Haberler

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