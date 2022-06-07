Seher Aslan cinayetinin esas zanlısı için kırmızı bülten çıkartılıyor - Haberler

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Seher Aslan cinayetinin esas zanlısı için kırmızı bülten çıkartılıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seher Aslan cinayetinin esas zanlısı için kırmızı bülten çıkartılıyor

Mersin'de geçtiğimiz yıl ekim ayında evinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Seher Aslan Özkurt'un katil zanlısı olduğu iddia edilen 2 kişi, hakim karşısına çıktı.

Mersin'de geçtiğimiz yıl ekim ayında evinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Seher Aslan Özkurt'un katil zanlısı olduğu iddia edilen 2 kişi, hakim karşısına çıktı. Mahkeme 2 şüphelinin de tutukluluk halinin devamına karar verirken, esas şüpheli olan Seyfetullah S. için kırmızı bülten çıkarılmasını kararlaştırdı.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, şüpheliler Barış Ş. ile Cevdet D., Seher Özkurt'un ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada konuşan anne İpek Aslan, "İdam varsa idam, yoksa müebbet istiyorum" dedi. Baba Abdullah Aslan ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır cezayı almalarını istedi. Cerensu Aslan ise Barış Ş.'nin olay anında telefonunu elinden aldığını, bu nedenle kimseye haber veremediğini vurgulayarak, "Haber verebilseydim annem ölmeyecekti" diye konuştu. Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar verirken, esas şüpheli olan Seyfetullah S. için kırmızı bülten çıkarılmasını kararlaştırıldı.

Olayın geçmişi

2 Ekim 2020 tarihinde sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi'ne bir araçla gelen 3 kişiden silahlı olan bir kişi, Seher Aslan Özkurt'un (34) oturduğu sitenin 10. katına çıktı. Silahlı şahsı karşısında gören Özkurt, kaçmak için apartmanın yangın merdivenine yöneldi. Kaçan kadının peşinden giden saldırgan, silahını art arda 5 el ateşleyerek Seher Aslan Özkurt'u öldürdü. Şüpheli, daha sonra sitenin önünde bekleyen otomobile binerek kaçtı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya karıştığı belirlenen otomobil bir süre sonra Adana'da durdurularak, içindeki Barış Ş. ve Cevdet D. gözaltına alındı. Olayla ilgili firari olan Seyfetullah S.'nin ise aranmasına devam ediliyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seher Aslan Mersin 3. Sayfa Haberler

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