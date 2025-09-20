Seferihisar'da 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerince kara üzerinde tespit edilen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

18 Eylül 2025 tarihinde saat 00.45'te Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Seferihisar/Koldestim) kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin çalışması sonucu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR