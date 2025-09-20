Seferihisar'da 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, kara üzerinde tespit ettikleri 14 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerince kara üzerinde tespit edilen 14 düzensiz göçmen yakalandı.
18 Eylül 2025 tarihinde saat 00.45'te Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Seferihisar/Koldestim) kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin çalışması sonucu 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa