Sefaköy'de iki metrobüs kaza yaptı: 1 yaralı
Sefaköy'de durakta bekleyen metrobüse, aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Sefaköy'de iki metrobüs kaza yaptı. Durakta bekleyen metrobüse aynı istikamette ilerleyen başka metrobüs arkadan çarptı. Yenibosna istikametinde meydana gelen kazada 1 yolcu hafif şekilde yaralandı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken metrobüs güzergahında yoğunluk yaşanıyor. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa