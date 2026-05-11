Büyükçekmece'de Sedef Güler davası devam ediyor

BÜYÜKÇEKMECE'de denizde elleri ve ayakları bağlanmış, halıya sarılı halde cesedi bulunan Sedef Güler'in (24) öldürülmesine ilişkin davada duruşmanın görülmesine devam edilecek. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın bir önceki duruşmasında sanıklar Yavuz Güngör ve Fırat Baykara hakkında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, iki sanığın ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

