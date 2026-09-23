Sedat Savtak, Kozinoğlu soruşturmasında ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi

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Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşif Kozinoğlu'nu canlandıran Sedat Savtak ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.

Ergenekon davasında tutuklu bulunduğu sırada, 2011 yılında Silivri'deki cezaevinde hayatını kaybeden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde, "Kazım Kaşifoğlu" karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı