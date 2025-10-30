Haberler

Sedat Peker uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Güncelleme:
Firari suç örgütü lideri Sedat Peker uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü için Dubai'de yapılan kutlamaya katılan Peker, Burj Khalifa manzaralı bir mekanda bulunan müşteri ve çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

  • Sedat Peker, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Dubai'de düzenlenen özel kutlamaya katıldı.
  • Sedat Peker, Burj Khalifa manzaralı lüks bir mekanda müşteri ve çalışanlarla fotoğraf çektirdi.
  • MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker ile çekildiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Suç örgütü lideri firari Sedat Peker, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Peker, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Dubai'de düzenlenen özel kutlamaya katıldı.

ÇALIŞANLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Burj Khalifa manzaralı lüks bir mekanda yapılan etkinlikte Peker'in, mekandaki müşteri ve çalışanlarla fotoğraf çektirdiği görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan karelerde Peker'in keyifli olduğu dikkat çekti.

Sedat Peker uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

"EFSANEMİZ OKUNMAYA AZ KALDI"

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilgili geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Peker ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşmış ve "Az kaldı. Bu kavgada kim yürüdü, kim döndü. Efsanemiz okunmaya az kaldı" notunu düşmüştü.

Sedat Peker uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

