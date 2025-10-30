Sedat Peker uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Suç örgütü lideri firari Sedat Peker, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Peker, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Dubai'de düzenlenen özel kutlamaya katıldı.

ÇALIŞANLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Burj Khalifa manzaralı lüks bir mekanda yapılan etkinlikte Peker'in, mekandaki müşteri ve çalışanlarla fotoğraf çektirdiği görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan karelerde Peker'in keyifli olduğu dikkat çekti.

"EFSANEMİZ OKUNMAYA AZ KALDI"

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilgili geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Peker ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşmış ve "Az kaldı. Bu kavgada kim yürüdü, kim döndü. Efsanemiz okunmaya az kaldı" notunu düşmüştü.