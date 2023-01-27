Seçim öncesi saldırıya uğramıştı, görme kabiliyetini tamamen yitirdi

Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız'ı geçtiğimiz gün evinin önünde darp eden şahıslardan biri tutuklandı diğer ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız'ı geçtiğimiz gün evinin önünde darp eden şahıslardan biri tutuklandı diğer ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay dün sabah saatlerinde Yiğitler Mahallesi Oğuzlar Parkı yakınlarında meydana geldi. İşe gitmek için evinin önündeki otomobiline bindiği sırada sopalı ve yumruklu saldırıya uğrayan Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız, ağır yaralanmıştı. Ameliyata alınan Yıldız'ın bir gözünün görme kabiliyetini tamamen kaybettiği öğrenilirken saldırıyı gerçekleştiren K.T. ve H.T. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan şüphelilerden K.T. tutuklandı, H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİVAS