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Seçil Erzan davasında avukat itiraz etti

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Seçil Erzan'ın avukatı, Fatih Terim'in ifadesine kapalı duruşma yapılmasını kabul etmediğini belirtti ve mahkemeye dilekçe sundu.

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Erzan'ın avukatı Fatih Terim'in ifadesine itiraz etti

Mahkemeye dilekçe sunan sanık Erzan'ın avukatı, Fatih Terim'e kapalı duruşma yapılmasını kabul etmediğini belirtti

İSTANBUL - Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan davasında Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde 'müşteki' sıfatıyla ifade vermesine Erzan'ın avukatı tarafından itiraz edildi. Mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, Terim'e kapalı duruşma yapılmasının kabul edilemeyeceği belirtildi.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen ve İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen Seçil Erzan davasında Fatih Terim geçtiğimiz günlerde Bodrum Adliyesi'nde ifade vermişti. Sanık Erzan'ın avukatı Fatih Terim'in verdiği ifadeye karşı mahkemeye itiraz dilekçesi sundu.

Terim'e kapalı duruşma yapılmasını kabul etmedikleri belirtildi

Erzan'ın avukatı tarafından İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, kendilerinin duruşmaya katılmaları ve Terim'e soru sorulabilmesi engellenecek şekilde 20 Ağustos tarihinde Terim ve vekillerine tensip kararına aykırı kapalı bir duruşma yapıldığı belirtildi. Dilekçede Erzan'ın avukatı, bu durumu asla kabul etmediklerini, savunma haklarının kısıtlandığını, Erzan ve avukatının katılımına açık ve önceki celse belirlenen duruşma gününde Terim'in ifadesinin alınmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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